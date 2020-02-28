2020-02-28T05:29:54+03:00
Звезды

В Хабаровске отметят буддистский Новый год

Сагаалган приходится в этом году на 29 февраля
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске отметят буддистский Новый годВ Хабаровске отметят буддистский Новый годФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске отметят буддистский Новый год. Иначе этот праздник называют Сагаалган, который приходится в этом году на 29 февраля. В этот день в краевой столице во Дворце Дружбы «Русь» мероприятия начнутся в 14:00.

- Сагаалган переводится как «белый месяц». В этот день принято встречать гостей, устраивать народные гулянья, ярмарки и соревнования, а также угощать всех национальными блюдами. Чем больше на столе еды белого цвета, тем успешнее окажется предстоящий год, - рассказали в Ассамблее народов края.

В программе мероприятий тематическая фотовыставка, мастер-класс по проведению национальной бурятской игры «Шагай наадан» и по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». Также будет работать ярмарка, где можно будет купить изделия декоративно-прикладного искусства. Желающие смогут продегустировать блюда национальной бурятской кухни. На концерте выступят артисты Агинского театра «ДалиТЭ» из Читы Солбона Элбэгтуева и творческих коллективов ХАНО «Тоонто».

ИСТОЧНИК KP.RU

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