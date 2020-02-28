2020-02-28T05:50:09+03:00
Общество

Бизнесмен в Хабаровске заплатит штраф за рекламу

Мужчина разместил информацию на фасаде здания без разрешения
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесмен в Хабаровске заплатит штраф за рекламуБизнесмен в Хабаровске заплатит штраф за рекламуФото: Мария ЛЕНЦ
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Индивидуальный предприниматель из Хабаровска получил штраф за рекламу. И дело даже не в информации, которую нарушитель разместил на фасаде здания, а в том, что сделал он это, не имея на то оформленного разрешения.

- На основании постановления прокурора района решением Арбитражного суда Хабаровского края предпринимателя привлекли к административной ответственности. В качестве наказания ему выписали штраф, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры. - В целях устранения нарушений закона внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, в Хабаровске продолжают чистить улицы от незаконной рекламы. Баннеры, растяжки и вывески предприниматели часто выставляют самовольно, не озадачиваясь получением разрешения. Потом эти конструкции убирают в принудительном порядке.

Предпринимателей призывают приводить в порядок рекламные баннеры и щиты. В противном случае нарушителей привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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