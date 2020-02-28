28 Февр. 2020 2020-02-28T06:54:40+03:00

«Лысины» в лесу Хабаровского края будут рассматривать из космоса ФОТО: ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Хабаровского края»

На найденных участках, где нет деревьев, проведут лесовосстановительные работы

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Хабаровский край стал одним из регионов России, где проведут инвентаризацию лесов. Цель этой работы – найти участки, незанятые лесными насаждениями, так называемые лысины, и провести на них лесовосстановительные работы. Кроме Хабаровского края, подобные мероприятия проведут также на Чукотке, Камчатке, Сахалине, в Приморье, Магаданской области и Еврейской автономии.

- Инвентаризацию проведут с использованием технологий дистанционного зондирования Земли. Специалисты уже приступили к работе, - рассказали в филиале ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Хабаровского края». – В общей сложности они собираются обследовать территорию площадью 42 012 тысяч гектаров.

Сведения, полученные путем наблюдения из космоса, используют для актуализации данных Государственного лесного реестра. Также информацию задействуют для формирования реестра участков, предназначенных для компенсационного лесовосстановления.

Напомним, в Хабаровском крае готовятся к началу пожароопасного сезона. Ориентировочно он откроется 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU