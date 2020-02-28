В рукаве биробиджанца нашелся запрещенный сюрприз

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:29:30+03:00

От него-то и пытался избавиться мужчина при встрече с правоохранителями

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В Биробиджане на глаза сотрудников ППС попался прохожий, который находился в районе автобусной остановки. Было в нем что-то подозрительное и, чтобы развеять или подтвердить сомнения, решили провести обычную проверку. Как позже выяснилось, процедура было более чем своевременна.

- При досмотре у горожанина обнаружили сверток с гашишным маслом. Задержанный припрятал его в рукав, а при встрече с правоохранителями попытался избавиться от вещества, вытряхнув его. Однако это ему не помогло, его доставили в дежурную часть, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

В отношении мужчины уже возбудили и расследуют уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств.

К слову, примерно в то же время у жителя села Благословенное в Октябрьском районе полицейские нашли в надворной постройке сверток с марихуаной. Подозреваемый уверял, что вещество собирался использовать в личных целях. По этому факту проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU