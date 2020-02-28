Школьники в Хабаровском крае ходили по минному полю и отправляли шифрованные послания
Школьники в Хабаровском районе стали участниками военно-спортивной игры «Зарница». На сборы пришли ученики 16 школ. Масштабное мероприятие провели в селе Благодатное Князе-Волконского сельского поселения. Его приурочили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Сначала было показательное представление военно-рукопашного боя, потом ребята прошли через полосу препятствий. Им предстояло преодолеть «минное поле» и отвесную стену, обменяться зашифрованным посланием помощью морской семафорной азбуки, доставить «раненого». Кроме того, ребята показали, как метко стреляют и ремонтируют передающее устройство. В финале они уничтожили вражеский «танк», - рассказали в администрации Хабаровского района.
Ученикам показали образцы военного оружия, накормили солдатской кашей, напоили горячим чаем на военно-полевой кухне. В конце игры победителям вручили заслуженные награды. Первое место заняла команда школы села Князе-Волконское, второе - команда школы села Благодатное, третье - школьники из села Бычиха.
Школьники в Хабаровском крае ходили по минному полю и отправляли шифрованные послания.Автор: администрация Хабаровского района
ИСТОЧНИК KP.RU
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