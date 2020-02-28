2020-02-28T07:51:33+03:00
75 лет Великой Победы

Школьники в Хабаровском крае ходили по минному полю и отправляли шифрованные послания

Это были задания военно-спортивной игры «Зарница»
Александр ШТААЛЬ
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Школьники в Хабаровском крае ходили по минному полю и отправляли шифрованные послания ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального районаШкольники в Хабаровском крае ходили по минному полю и отправляли шифрованные послания ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального района
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Школьники в Хабаровском районе стали участниками военно-спортивной игры «Зарница». На сборы пришли ученики 16 школ. Масштабное мероприятие провели в селе Благодатное Князе-Волконского сельского поселения. Его приурочили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Сначала было показательное представление военно-рукопашного боя, потом ребята прошли через полосу препятствий. Им предстояло преодолеть «минное поле» и отвесную стену, обменяться зашифрованным посланием помощью морской семафорной азбуки, доставить «раненого». Кроме того, ребята показали, как метко стреляют и ремонтируют передающее устройство. В финале они уничтожили вражеский «танк», - рассказали в администрации Хабаровского района.

Ученикам показали образцы военного оружия, накормили солдатской кашей, напоили горячим чаем на военно-полевой кухне. В конце игры победителям вручили заслуженные награды. Первое место заняла команда школы села Князе-Волконское, второе - команда школы села Благодатное, третье - школьники из села Бычиха.

Школьники в Хабаровском крае ходили по минному полю и отправляли шифрованные послания.Автор: администрация Хабаровского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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