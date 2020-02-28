Иностранец упал с крыши в Комсомольске-на-Амуре

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:42:42+03:00

Тело уже отправили на родину в Узбекистан

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В Комсомольске-на-Амуре произошла трагедия – с крыши строящегося объекта упал иностранец. Погибший был гражданином Узбекистана. Происшествие случилось 19 февраля, 26 февраля тело отправили на родину прямым чартерным рейсом «Хабаровск-Ташкент». Вместе с ним отправили также тело погибшего в автоаварии соотечественника.

- Генконсульство выражает признательность активистам узбекской диаспоры в Хабаровском крае за оказанное содействие в решении организационных вопросов и безвозмездную транспортировку тел сограждан, - говорится в сообщении консульско-правового департамента МИД республики.

Гражданам Узбекистана, которые на сегодняшний день находятся в регионах Дальнего Востока, напоминают, что Генеральное консульство республики находится во Владивостоке. Обратиться туда в случае необходимости можно по телефонам (423) 260-48-00 и 8-951-01870-07. Специалисты готовы проконсультировать соотечественников, проживающих в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономии, Камчатском, Хабаровском, Приморском краях, а также в республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU