2020-02-28T08:42:42+03:00
Общество

Иностранец упал с крыши в Комсомольске-на-Амуре

Тело уже отправили на родину в Узбекистан
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Иностранец упал с крыши в Комсомольске-на-АмуреИностранец упал с крыши в Комсомольске-на-АмуреФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре произошла трагедия – с крыши строящегося объекта упал иностранец. Погибший был гражданином Узбекистана. Происшествие случилось 19 февраля, 26 февраля тело отправили на родину прямым чартерным рейсом «Хабаровск-Ташкент». Вместе с ним отправили также тело погибшего в автоаварии соотечественника.

- Генконсульство выражает признательность активистам узбекской диаспоры в Хабаровском крае за оказанное содействие в решении организационных вопросов и безвозмездную транспортировку тел сограждан, - говорится в сообщении консульско-правового департамента МИД республики.

Гражданам Узбекистана, которые на сегодняшний день находятся в регионах Дальнего Востока, напоминают, что Генеральное консульство республики находится во Владивостоке. Обратиться туда в случае необходимости можно по телефонам (423) 260-48-00 и 8-951-01870-07. Специалисты готовы проконсультировать соотечественников, проживающих в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономии, Камчатском, Хабаровском, Приморском краях, а также в республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Странная реакция на автоинспекторов выдала пассажира-нарушителя на въезде в Хабаровск
Озеленители в Хабаровске доэкспериментировались до зеленых медведей
Крупнейший военно-исторический памятник помогают создать в Хабаровском крае
Подростки-экстремалы в Хабаровске катались снаружи поезда
О соцуслугах для ветеранов в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии»
Тигры заманили в Еврейскую автономию натуралистов из Швейцарии
В трагедии с рысью, застреленной в Биробиджане, разбираются следователи
Иностранец упал с крыши в Комсомольске-на-Амуре
Школьники в Хабаровском крае ходили по минному полю и отправляли шифрованные послания
В рукаве биробиджанца нашелся запрещенный сюрприз
«Лысины» в лесу Хабаровского края будут рассматривать из космоса
Погода в Хабаровском крае и ЕАО на Масленицу приготовила подарок
Бизнесмен в Хабаровске заплатит штраф за рекламу
В Хабаровске отметят буддистский Новый год
Одинаковые с лица, но не из ларца: в Хабаровске нашли коробку с щенками, обреченными на гибель
Пешехода сбил автобус на остановке в Хабаровске
В Биробиджане подготовились к Масленице
Гибелью рыси от пули заинтересовались в прокуратуре ЕАО
Группа Secret Service исчезла по пути в Хабаровск
Единорога сожгли перед Масленицей в Хабаровске
Дефицит казны Хабаровского края смогли сократить в 2019 году
В Хабаровске погода сегодня, 28 февраля 2020 года: днем до -3, без осадков
В Еврейской автономии закончился карантин для трех китайцев
В Биробиджане простятся с ветераном Владимиром Васильевичем Большанининым
Две сотни соцучреждений подключат к интернету в Хабаровском крае