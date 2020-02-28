В трагедии с рысью, застреленной в Биробиджане, разбираются следователи

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:53:01+03:00

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В Биробиджане кипят нешуточные страсти после трагедии с рысью. Животное застрелили 27 февраля на одной из улиц города в районе технологического техникума. По предварительной информации, это была необходимая мера, потому что дикая кошка направлялась в сторону домов, где находились несовершеннолетние. Однако местные жители разделились на две группы. Одни считают, что в данной ситуации поступить по-другому нельзя было, другие уверены, что должен был быть более гуманный способ решить проблему.

На сегодняшний день проверку проводят сотрудники прокуратуры. Они намерены выяснить, были ли соблюдены требования законодательства при использовании органами контроля (надзора) своих полномочий в сфере сохранения объектов животного мира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/763182" frameborder="0"></iframe> Биробиджане ликвидировали гуляющую по улице рысь.Автор: Социальные сети

- Также к расследованию ситуации подключились следователи. Они проверяют, насколько правомерно было использование оружия сотрудником полиции в отношении редкого животного, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU