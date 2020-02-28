28 Февр. 2020 2020-02-28T12:01:53+03:00

О соцуслугах для ветеранов в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звонки принимают в том числе от лиц, действующих в интересах ветеранов

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В Хабаровском крае начала работать телефонная «горячая линия» для ветеранов Великой Отечественной войны. Специалисты вплоть до 2 сентября будут принимать звонки от населения, рассказывать о социальных услугах и выплатах, полагающимся людям указанной категории.

- Звонки принимают не только от ветеранов, но и от людей, действующих в их интересах. Консультации будут проводить по телефону 8-800-100-42-02 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный, - сообщила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

К слову, на сегодняшний день в регионе живут три тысячи 171 ветеран Великой Отечественной войны. Напомним, 2020 год объявили Годом памяти и славы. Поэтому в Хабаровском крае проходят тематические мероприятия. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, в частности соцработники проверяют их социально-бытовые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU