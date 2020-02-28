2020-02-28T12:00:53+03:00
Общество

Подростки-экстремалы в Хабаровске катались снаружи поезда

Их обнаружили в районе проспекта 60-летия Октября
Александр ШТААЛЬ
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Подростки-экстремалы в Хабаровске катались снаружи поездаПодростки-экстремалы в Хабаровске катались снаружи поездаФото: УТ МВД России по ДФО
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В Хабаровске случайные прохожие заметили, как подростки экстремально проводят время. Трое несовершеннолетних 11 и 12 лет придумали цепляться за подножки проходящих вагонов прямо на ходу. Увидев такое, неравнодушные горожане вызвали полицию.

- Прибывшие правоохранители и в самом деле увидели развлекающихся подростков на проспекте 60 лет Октября в районе остановки «Южнопортовая». Сотрудники транспортной полиции, предприняв все меры предосторожности, сняли ребят с движущегося состава и доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Выяснилось, что юные экстремалы учатся в одной из школ Железнодорожного района города. Ребята из многодетных семей. Одна из них состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребятам объяснили, почему такое развлечение считается опасным. На их родителей составили административные протоколы.

Мам и пап в Хабаровске убедительно просят рассказывать детям, чем чреваты такие развлечения. Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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