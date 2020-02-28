2020-02-28T11:59:59+03:00
75 лет Великой Победы

Крупнейший военно-исторический памятник помогают создать в Хабаровском крае

В рамках проекта «Дорога памяти» в регионе уже собрали больше 80 тысяч материалов
Александр ШТААЛЬ
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Крупнейший военно-исторический памятник помогают создать в Хабаровском краеКрупнейший военно-исторический памятник помогают создать в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае продолжает действовать уникальный проект «Дорога памяти». Его приурочили к празднованию 75-летия Великой Победы. Суть этого мероприятия сводится к сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны. На сегодняшний день уже удалось накопить больше 82 тысяч документов.

- В Хабаровском крае работают 45 пунктов сбора и 27 пунктов загрузки сведений и фотографий фронтовиков, тружеников тыла, различных документов и писем с фронта. Пять пунктов загрузки находятся в военных комиссариатах и 22 - в муниципальных учреждениях. Также 14 пунктов сбора сведений о фронтовиках работают при военных комиссариатах и 31 пункт в муниципальных учреждениях. Предоставить информацию о своих родственниках могут все желающие, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Продолжением проекта «Дорога памяти» в Хабаровском крае станет создание крупнейшего военно-исторического памятника. Он будет представлять собой собрание имен и портретов героев Великой Отечественной войны, его установят на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Москве. Напомним, здесь уже строят Главный храм Вооруженных Сил России. К нему-то и проложат дорогу памяти - создадут мемориал, на котором будут увековечены миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и наших потомков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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