2020-02-28T12:13:04+03:00
Происшествия

Странная реакция на автоинспекторов выдала пассажира-нарушителя на въезде в Хабаровск

При обыске у мужчины изъяли почти килограмм гашишного масла
Александр ШТААЛЬ
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Странная реакция на автоинспекторов выдала пассажира-нарушителя на въезде в ХабаровскСтранная реакция на автоинспекторов выдала пассажира-нарушителя на въезде в ХабаровскФото: Иван ВИСЛОВ
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На въезде в Хабаровск автоинспекторам удалось выявить перевозчика наркотиков. Они остановили автобус, следовавший из ЕАО, для проверки – хотели посмотреть в каких условиях перевозят пассажиров. Однако из тех, кто находился внутри, их внимание привлек мужчина. Он странно реагировал на появление правоохранителей, нервничал.

- Решили проверить, что могло послужить тому причиной. Выяснилось, что за пассажирским сиденьем гражданина стражи находилось запрещенное вещество. В присутствии понятых правоохранители извлекли черный полиэтиленовый пакет, в котором лежала стеклянная банка с веществом бурого цвета, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровском крае.

Эксперты-криминалисты установили, что найденное вещество – это гашишное масло. Общий вес этой находки составил порядка килограмма. Ранее 34-летний житель Хабаровска в поле зрения правоохранителей не попадал. Он дал признательные показания и написал явку с повинной. С его слов, наркотик он собирался употребить сам. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Странная реакция на автоинспекторов выдала пассажира-нарушителя на въезде в Хабаровск
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