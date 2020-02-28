2020-02-28T11:58:00+03:00
Общество

Озеленители в Хабаровске доэкспериментировались до зеленых медведей

Компанию колосапым составят такие же зеленые олени, кони и слоны
Александр ШТААЛЬ
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Озеленители в Хабаровске доэкспериментировались до зеленых медведейОзеленители в Хабаровске доэкспериментировались до зеленых медведейФото: Администрация Хабаровска
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Озеленители в Хабаровске продолжают экспериментировать с ландшафтным оформлением города. Сейчас у них в планах «поселить» на Амурском и Уссурийском бульварах и на площади Блюхера животных. В 2019 году закупили пять представителей пластиковой фауны. В 2020 году приобрели еще 14 топиарных фигур из искусственной зелени. Компанию косолапым составят декоративные грибы, лось, олени, кони, слоны, прайд львов и задорный ослик из мультфильма о Шреке.

Компанию косолапым составят декоративные лось, олени, кони Фото: Администрация Хабаровска

Компанию косолапым составят декоративные лось, олени, кониФото: Администрация Хабаровска

- В этом году к 9 мая на улицах города собираются установить дополнительные цветочные конструкции. В целом в городе планируют выставить 520 тысяч растений более чем 20 видов. До глубокой осени будут цвести петуньи, бегонии, колеусы и другие цветы разных форм и окрасок, - рассказали в МБУ «Горзеленстрой».

Кроме посадок на клумбах, в этом году озеленители выставят две тысячи 800 элементов вертикального озеленения. Среди них башни, шары, многоярусные вазоны, цветочные чаши, кашпо, балконницы. На озеленение краевой столицы из городского бюджета в 2020 году выделили 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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