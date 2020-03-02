Уникальный мастер и художник Валентин Самар из Хабаровского края отметил 75-летие

2 Март 2020 2020-03-02T05:59:39+03:00

Он один из немногих, кто продолжает сохранять национальные традиции в декоративно – прикладном искусстве

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В Хабаровском крае отметил 75-летие нанайский мастер и художник Валентин Самар. Он один из немногих, кто продолжает сохранять национальные традиции в декоративно - прикладном искусстве. В честь праздника в Доме народного творчества организовали юбилейный вечер.

Валентин Самар - уникальный мастер по изготовлению нанайских музыкальных инструментов, автор интерьера выставочного зала «Коренные народы Дальнего Востока» в Хабаровском музее имени Н.И. Гродекова. Он создает из бересты короба, корзины, туеса для хранения рыбы.

- Валентин Самар - мастер национальных изделий, член Хабаровского отделения Союза художников России. В свой день рождения он принимал поздравления от друзей и коллег, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, Хабаровского отделения Союза художников России, - рассказали сотрудники КНОТОК.

Валентин Самар родился в небольшом национальном селе Дэундэ Комсомольского района. Учился в школе, читал книги, ловил рыбу, играл с мальчишками и очень много рисовал. После окончания школы он учился на художественно-графическом факультете Хабаровского педагогического института. Когда получил диплом, устроился преподавателем в поселке Охотск, потом перебрался в Южно-Сахалинск, где оттачивал свой талант художника. Потом переехал в Комсомольск-на-Амуре и преподавал в строительном техникуме, а затем занимал должность директора центра-мастерской художественных национальных промыслов «Приамурье».

ИСТОЧНИК KP.RU