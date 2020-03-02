В Хабаровске начальник отдела уголовного розыска погиб на рабочем месте

2 Март 2020 2020-03-02T05:55:59+03:00

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В сети появилась информация о найденном мертвым руководителе угрозыска. Пока сообщается, что его обнаружили коллеги в его же кабинете в отделении №5 на улице Ломоносова. До этого они слышали выстрел. По предварительной информации, происшествие случилось в воскресенье, 1 марта, вечером.

Погибший в этот день должен был следить за личным составом. Согласно инструкции он получил пистолет в оружейной комнате, потом отправился в свой кабинет, позже прозвучал выстрел. На место происшествия вызвали врачей, но они уже ничем не могли помочь пострадавшему.

Пока источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщает, что это не был случайный выстрел или неосторожное обращение с оружием. Есть предположение, что мужчина выстрелил намеренно. Обстоятельства этого инцидента сейчас проверяют сотрудники следственного комитета. Возможной причиной случившегося пока называют несостоявшиеся отношения с женщиной. На работе у погибшего проблем не было.

ИСТОЧНИК KP.RU