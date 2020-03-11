Почти 500 тонн урожая соберут на подводных «огородах» в Хабаровском крае

11 Март 2020 2020-03-11T08:31:09+03:00

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В 2020 году предприятия в Ванинском и Советско-Гаванском районах соберут почти 500 тонн морской капусты. Работать на подводных огородах в этих районах будут две организации - сельскохозяйственный кооператив «Простор» и рыбопромысловая артель «Имени 50 лет Октября». Об этом сообщили в администрации Ванинского района.

Обычно промысловики успевают выбрать около 300 тонн ламинарии. Поэтому обозначенной квоты будет вполне достаточно, чтобы хорошо поработать. К слову, ламинария, добытая в Хабаровском крае, пользуется спросом не только в местных магазинах, но и в других регионах России. Также продукция популярна у потребителей на ближнем и дальнем зарубежье.

Ранее сообщалось о том, что в регионе разработали гель из ламинарии, который прославил край в прямом смысле на всю Россию. Этот продукт представили в номинации «Золотая сотня» на конкурсе «Сто лучших товаров России».

ИСТОЧНИК KP.RU