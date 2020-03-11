Швецию и Хабаровский край объединил проект «Северный тигр»

11 Март 2020 2020-03-11T12:19:05+03:00

Специалисты из Европы и России смогли обменяться опытом и привнести новое в свою работу

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Специалисты из Хабаровского края с 20 февраля по 4 марта побывали в Швеции в рамках проекта «Северный тигр». Среди других участников из России были представители Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), Центра диагностики болезней животных, Приморской сельхозакадемии, МРОО «Центр Тигр». Хабаровский край представляли сотрудники нацпарка «Анюйский».

- Проект «Северный тигр» помогает наладить обмен опытом с европейскими специалистами. Его реализуют при поддержке Всемирного фонда дикой природы Швеции и России и зоопарка «Северный ковчег», - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

К слову, в рамках проекта, начиная с 2011 года, смогли обустроить два визит-центра, этнодеревни, охотничий домик. Также купили фотоловушки, ежегодно поступали деньги на эколого-просветительскую деятельность, биотехнические и противопожарные мероприятия, снегоходы и другую технику. Взаимодействие двух стран и разных структур помогло развитию экологического туризма и укреплению популяции амурского тигра на территории нацпарка.

Последняя поездка была отчетной. Будет ли у проекта продолжение, пока неизвестно. Этот вопрос еще решается. А пока российские специалисты будут вспоминать разнообразие и красоту северной европейской страны. Они увидели природу Швеции, ее самобытность и достижения, проблемы, которых тоже немало, и их преодоление. А главное, в очередной раз убедились, что природа не знает границ.

ИСТОЧНИК KP.RU