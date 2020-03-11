2020-03-11T12:19:05+03:00
Общество

Швецию и Хабаровский край объединил проект «Северный тигр»

Специалисты из Европы и России смогли обменяться опытом и привнести новое в свою работу
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Швецию и Хабаровский край объединил проект «Северный тигр»Швецию и Хабаровский край объединил проект «Северный тигр»Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

Специалисты из Хабаровского края с 20 февраля по 4 марта побывали в Швеции в рамках проекта «Северный тигр». Среди других участников из России были представители Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), Центра диагностики болезней животных, Приморской сельхозакадемии, МРОО «Центр Тигр». Хабаровский край представляли сотрудники нацпарка «Анюйский».

- Проект «Северный тигр» помогает наладить обмен опытом с европейскими специалистами. Его реализуют при поддержке Всемирного фонда дикой природы Швеции и России и зоопарка «Северный ковчег», - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

К слову, в рамках проекта, начиная с 2011 года, смогли обустроить два визит-центра, этнодеревни, охотничий домик. Также купили фотоловушки, ежегодно поступали деньги на эколого-просветительскую деятельность, биотехнические и противопожарные мероприятия, снегоходы и другую технику. Взаимодействие двух стран и разных структур помогло развитию экологического туризма и укреплению популяции амурского тигра на территории нацпарка.

Последняя поездка была отчетной. Будет ли у проекта продолжение, пока неизвестно. Этот вопрос еще решается. А пока российские специалисты будут вспоминать разнообразие и красоту северной европейской страны. Они увидели природу Швеции, ее самобытность и достижения, проблемы, которых тоже немало, и их преодоление. А главное, в очередной раз убедились, что природа не знает границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Швецию и Хабаровский край объединил проект «Северный тигр»
Элитными машинами заместителя мэра Хабаровска займутся в прокуратуре
Ориентировщики из Хабаровского края взяли «золото» на чемпионате Европы
Пропавшего 14-летнего подростка ищут в Хабаровске
Жители Хабаровского края стали чаще писать жалобы чиновникам
Проблемами школы и больницы в Бикине займутся краевые власти
В районе аэропорта в Хабаровске из машины «всмятку» вытащили живого водителя
Инвалиды в Хабаровском крае сдадут номы ГТО на спецоборудовании
Коммуналка без комиссий: депутаты Хабаровского края поддерживают отмену «налога» на коммунальные платежи
«Неизвестный» сосед расплачивался пропавшей картой хабаровчанина
Впервые на 9 мая по Биробиджану проедет военная техника
Почти 500 тонн урожая соберут на подводных «огородах» в Хабаровском крае
Суд обязал УМВД в Хабаровском крае пересчитать пенсию матери ветерана боевых действий
Вагон сошел с железнодорожного пути на станции «Хабаровск-2»
В Комсомольске простятся с заслуженным врачом Михаилом Каревым
Налетчика закрыли в салоне сотовой связи в Хабаровске
В селах Хабаровского края временно отключат электричество
О правах потребителей в Хабаровском крае расскажут во время «горячей линии»
Паромную переправу «Ванино-Холмск» временно закрыли
Эпидпорог по ОРВИ в Хабаровске превышен на 16 процентов
Перебегающий дорогу пешеход попал под колеса машины в Хабаровске
Ярмарка вакансий пройдет в Комсомольске 14 марта