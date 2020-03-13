13 Март 2020 2020-03-13T08:53:23+03:00

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В минздраве Хабаровского края работает «горячая линия» по коронавирусу. Отвечать на вопросы местных жителей специалисты готовы круглосуточно. В первую очередь звонить убедительно просят тех, кто вернулся из стран, где неблагополучная обстановка по новой коронавирусной инфекции.

- Телефон «горячей линии» 402-201, набрать добавочный «1». Дальше человек получит информацию по алгоритму действий после возвращения с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-2019, - рассказали в краевом минздраве.

Напомним, приехавших призывают обращаться в поликлинику по месту жительства. Там тоже возьмут все данные и поставят человека на специальный учет. Тогда звонить на «горячую линию» не нужно будет.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».

ИСТОЧНИК KP.RU