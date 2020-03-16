В Хабаровском крае аграрии вовсю готовятся к посевной

16 Март 2020 2020-03-16T09:06:58+03:00

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В настоящее время работники сельского хозяйства региона заняты очисткой семян, выращенных в прошлом году - в 2020 под овес, пшеницу и ячмень подготовили почти десять тысяч гектаров земель, так что работы в этом сезоне предстоит немало.

- В первую очередь от сорной примеси очистят 340 тонн семян ранних зерновых культур: пшеницы, ячменя и овса. Работы планируют завершить к 10 апреля, а с 15-20 апреля - приступить к севу, - рассказал консультант отдела растениеводства управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы минсельхоза края Сергей Фирстов. - Также к первому мая будет завершена подготовка семян сои, к севу которой должны приступить после майских праздников.

Как уточняют в правительстве Хабаровского края, всего под сельхозкультуры отвели больше 76 тысяч гектаров плодородной земли, что на 400 гектаров больше, чем было ранее. Более чем на тысячу гектаров планируют увеличить площади под зерновые и зернобобовые культуры, в настоящее время семена зерновых поставлены в хозяйства края в объеме 830 тонн или 58% от общей потребности.

ИСТОЧНИК KP.RU