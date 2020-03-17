Тотальный диктант в Хабаровском крае переносят на осень

17 Март 2020 2020-03-17T09:54:18+03:00

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В Хабаровском крае, как и в других регионах России и даже за ее пределами весной должен был пройти «Тотальный диктант». Это мероприятие уже не первый год объединяет людей из разных городов на разных континентах. Однако в этом году организаторы приняли решение перенести масштабную проверку знаний на осень 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

- В этом году диктант попробовали запустить вовремя, но стартовавшая в Эстонии акция закончилась через три дня на территории Калининграда. На сегодняшний день даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного случая заражения, в превентивных целях вводят запреты на массовые собрания людей, - говорится в официальном обращении Штаба всемирной просветительской акции «Тотальный диктант».

Отметим, что новую дату проведения «Тотального диктанта» озвучат 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU