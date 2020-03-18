Речники Хабаровска отправятся на левый берег Амура раньше, чем планировали

18 Март 2020 2020-03-18T07:34:32+03:00

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Речники Хабаровска готовятся к навигации. Согласно контрактам они должны выполнить первые рейсы на левый берег Амура 1 мая. Однако из-за теплой погоды ожидающегося раннего ледохода навигация может стартовать на неделю раньше.

- На сегодняшний день на всех судах регулируют судовые механизмы, двигатели и силовые агрегаты. Также проверяют грунтовку и покраску, наводят порядок в салонах, подготавливают спасательные, противопожарные средства и инвентарь. Еще тестируют радионавигационное оборудование, - рассказала Нонна Белова, главный специалист городского управления промышленности, транспорта, связи.

В планах речников доставить к пунктам назначения без малого 100 тысяч пассажиров, совершив при этом чуть больше тысячи рейсов. Перевозки будут вестись судами большой вместимости – свыше 250 пассажирских мест.

Расписание работы речного транспорта составили с учетом пожеланий хабаровских дачников и огородников. По будням трамвайчики буду выполнять по два рейса, а в выходные и праздничные – по три. Понедельник будет выходным. К слову, впервые в этом году будет работать не один, а два перевозчика - ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и индивидуальный предприниматель Вячеслав Козловский. Трамвайчики первого будут курсировать по маршрутам «Речной вокзал - Дубки» и «Речной вокзал – Садовая-1», а суда второго - по маршрутам «Речной вокзал - поселок Уссурийский – 10-й километр».

ИСТОЧНИК KP.RU