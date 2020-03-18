2020-03-18T07:34:32+03:00
Общество

Речники Хабаровска отправятся на левый берег Амура раньше, чем планировали

Такой прогноз озвучили в мэрии краевой столицы
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Речники Хабаровска отправятся на левый берег Амура раньше, чем планировалиРечники Хабаровска отправятся на левый берег Амура раньше, чем планировалиФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

Речники Хабаровска готовятся к навигации. Согласно контрактам они должны выполнить первые рейсы на левый берег Амура 1 мая. Однако из-за теплой погоды ожидающегося раннего ледохода навигация может стартовать на неделю раньше.

- На сегодняшний день на всех судах регулируют судовые механизмы, двигатели и силовые агрегаты. Также проверяют грунтовку и покраску, наводят порядок в салонах, подготавливают спасательные, противопожарные средства и инвентарь. Еще тестируют радионавигационное оборудование, - рассказала Нонна Белова, главный специалист городского управления промышленности, транспорта, связи.

В планах речников доставить к пунктам назначения без малого 100 тысяч пассажиров, совершив при этом чуть больше тысячи рейсов. Перевозки будут вестись судами большой вместимости – свыше 250 пассажирских мест.

Расписание работы речного транспорта составили с учетом пожеланий хабаровских дачников и огородников. По будням трамвайчики буду выполнять по два рейса, а в выходные и праздничные – по три. Понедельник будет выходным. К слову, впервые в этом году будет работать не один, а два перевозчика - ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и индивидуальный предприниматель Вячеслав Козловский. Трамвайчики первого будут курсировать по маршрутам «Речной вокзал - Дубки» и «Речной вокзал – Садовая-1», а суда второго - по маршрутам «Речной вокзал - поселок Уссурийский – 10-й километр».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобиль в аварии отбросило на дорожников в Хабаровске
Речники Хабаровска отправятся на левый берег Амура раньше, чем планировали
В дорожное движение в Хабаровске вмешается искусственный интеллект
Рыбаки помешали ледоколу зайти в бухту в Хабаровском крае
В Хабаровске фестивали, запланированные на апрель, перенесли на осень
«Союз женщин» и митрополит Хабаровский и Приамурский поработают на благо семей
Громадная свалка на окраине Биробиджана стала угрозой для людей
На рынке в Хабаровском крае незаконно продавали рыбу
Офис незаконных микрозаймов закрыли в Хабаровске
В Китае на границе с ЕАО и Хабаровским краем заболевших коронавирусом становится меньше
Прогнозы на время паводков сделали в Хабаровском крае
Конфликтный незнакомец стащил телефон из кармана комсомольчанки
Грипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 18 марта занятия приостановлены в 10 учебных заведениях
Погода сегодня: в Хабаровске 18 марта 2020 года без осадков
Лесопожарные в Хабаровском крае прошли проверку
В Хабаровском крае ищут пропавшего во Владивостоке мужчину
Базу под карантинный блок нашли в Хабаровске
В Хабаровском крае 154 группы контролируют ситуацию с паводками
Тотальный диктант в Хабаровском крае переносят на осень
Военный спецназ десантировался в Хабаровском крае
«Городом, где хочется жить» снова стал Хабаровск
Военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой» пройдет в Хабаровском крае летом
Для тех, кто дома: Ростелеком приготовил бесплатный контент для жителей Хабаровского края
О жилищных программах для сельчан в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии»
Фермерам Хабаровского края открыли «зеленый коридор»
Заблудившихся в лесу отдыхающих спасли в Хабаровском крае