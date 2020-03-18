18 Март 2020 2020-03-18T07:54:19+03:00

Автомобиль в аварии отбросило на дорожников в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Один из пострадавших скончался в реанимации

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в минувшие сутки, 17 марта, в районе дома №30Б по улице Марины Расковой лучилась авария. По предварительной информации, водитель машины ГАЗ 31105 не справился с управлением, снес временные дорожные знаки, установленные дорожными работниками. Дальше машина врезалась в стоящий ЗИЛ 450850 с прицепом без номеров. Последнее авто было задействовано в дорожных работах.

- После столкновения автомобиль ГАЗ 31105 отбросило на работников дорожной службы, которые в это время трудились на обочине справа по ходу движения автомобиля, - рассказал информированный источник.

По последним данным, в происшествии пострадали два дорожника. У одного из них диагностировали закрытый перелом левого бедра со смещением отломков. Второй человек погиб в реанимации.

Известно, что на момент аварии водители машин были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU