Автомобиль в аварии отбросило на дорожников в Хабаровске
В Хабаровске в минувшие сутки, 17 марта, в районе дома №30Б по улице Марины Расковой лучилась авария. По предварительной информации, водитель машины ГАЗ 31105 не справился с управлением, снес временные дорожные знаки, установленные дорожными работниками. Дальше машина врезалась в стоящий ЗИЛ 450850 с прицепом без номеров. Последнее авто было задействовано в дорожных работах.
- После столкновения автомобиль ГАЗ 31105 отбросило на работников дорожной службы, которые в это время трудились на обочине справа по ходу движения автомобиля, - рассказал информированный источник.
По последним данным, в происшествии пострадали два дорожника. У одного из них диагностировали закрытый перелом левого бедра со смещением отломков. Второй человек погиб в реанимации.
Известно, что на момент аварии водители машин были трезвы.
ИСТОЧНИК KP.RU