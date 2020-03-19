19 Март 2020 2020-03-19T12:18:44+03:00

«Горячая линия» по работе школ и детсадов работает в Хабаровске на время всплеска ОРВИ и гриппа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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В Хабаровском крае, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в период с 9 по 15 марта зафиксировали 10 тысяч 132 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен в Хабаровском, имени Лазо, Нанайском, Амурском, Николаевском и Солнечном районах, а также в Комсомольске-на-Амуре.

По данным краевого министерства образования и науки, 19 марта учебно-воспитательный процесс приостановлен в четырех учреждениях трех муниципальных образований, с количеством обучающихся 68 человек.

Отметим, что жители Хабаровска могут обратиться по телефону «горячей линии» с вопросами о работе образовательных учреждений города в период эпидемического подъема. Консультации проводит с 19 марта 2020 года главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Ирина Владиславовна Воронина, тел. 55-68-12, с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU