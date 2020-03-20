В память о воинах ВОВ из числа коренных народов Хабаровского края установят стелу

20 Март 2020 2020-03-20T11:10:58+03:00

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В Хабаровском крае собираются установить стелу в память о воинах Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов. Предложение поступило от «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края». Накануне его обсудили на уровне министерства природных ресурсов региона.

- Участники совещания отметили, что установить стелу в краевой столице нужно именно в год 75-летия Великой Победы. Появление такого объекта станет данью уважения тем, кто приложил свои усилия к защите страны в 1941-1945 годах, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Эскизный проект стелы предложил первый вице-президент РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края», член творческого союза художников России Иван Бельды. По его задумке на изваянии будут элементы национального орнамента и традиционной символики исторического наследия всех восьми коренных малочисленных народов севера региона. Решение о подготовке градостроительных и архитектурных решений по размещению стелы уже приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU