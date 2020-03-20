2020-03-20T11:10:58+03:00
Звезды

В память о воинах ВОВ из числа коренных народов Хабаровского края установят стелу

Инициатива принадлежит «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В память о воинах ВОВ из числа коренных народов Хабаровского края установят стелу ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяВ память о воинах ВОВ из числа коренных народов Хабаровского края установят стелу ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае собираются установить стелу в память о воинах Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов. Предложение поступило от «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края». Накануне его обсудили на уровне министерства природных ресурсов региона.

- Участники совещания отметили, что установить стелу в краевой столице нужно именно в год 75-летия Великой Победы. Появление такого объекта станет данью уважения тем, кто приложил свои усилия к защите страны в 1941-1945 годах, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Эскизный проект стелы предложил первый вице-президент РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края», член творческого союза художников России Иван Бельды. По его задумке на изваянии будут элементы национального орнамента и традиционной символики исторического наследия всех восьми коренных малочисленных народов севера региона. Решение о подготовке градостроительных и архитектурных решений по размещению стелы уже приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя после аварии санавиацией доставили в Хабаровск из Троицкого
«Три тысячи квадратных метров исправить»: в больнице в ЕАО после ремонта нашли недочеты
Стало известно новое место работы экс-министра образования Хабаровского края
Чиновники из мэрии Хабаровска заговорили о расселении бараков на проспекте
Состояние зараженных коронавирусом в Хабаровском крае удовлетворительное
Пожилого пешехода сбили на «зебре» в Хабаровске
Сельчанин в ЕАО снял комнату и смог заработать на ее же аренде
В память о воинах ВОВ из числа коренных народов Хабаровского края установят стелу
Директора госорганизации задержали в Хабаровском крае
Школьницы от скуки решились на опасные игры в ЕАО
В Хабаровском крае размер кредита по сельской ипотеке в полтора раза выше, чем в целом по России
Неизвестный водитель в Хабаровске сбил пешехода и скрылся
В Дальневосточной библиотеке в Хабаровске отменили мероприятия
Жителей Хабаровского края просят не реагировать на коронавирусные фейки
Хабаровчанам ответили на вопросы о сдаче анализов на коронавирус
В Биробиджане временно ограничили проведение мероприятий
К «северному завозу» начали готовиться в Хабаровском крае
В хабаровском драмтеатре отменили часть спектаклей на март-апрель
Танки в Хабаровском крае стреляли во время учений