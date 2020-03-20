Состояние зараженных коронавирусом в Хабаровском крае удовлетворительное

20 Март 2020 2020-03-20T11:07:28+03:00

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Хабаровский край быстро облетела новость о зараженных коронавирусом людях. В городской клинической больнице №10 подтвердили достоверность этой информации. Ранее сообщалось, что все заболевшие побывали в Италии, по возвращении в Хабаровск у больных проявились признаки, схожие с простудным заболеванием. Врача все они вызывали на дом.

- На данный момент состояние пациентов оценивают как удовлетворительное. Болезнь протекает бессимптомно. Все зараженные получают необходимое лечение, - рассказала Татьяна Зайцева, руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят сохранять спокойствие. Пожалуйста, для получения информации пользуйтесь достоверными источниками. Напомним, в России с целью информировать население запустили портал стопкоронавирус.рф. На ресурсе разместили информацию о мерах профилактики, статистику по заболевшим и последние новости по теме. Отметим, что власти Хабаровского края принимают все меры с целью не допустить распространение вируса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU