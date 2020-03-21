Жителям Хабаровского края расскажут о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию через соцсети

21 Март 2020 2020-03-21T10:04:14+03:00

Без всенародного одобрения поправки в Конституцию не будут приняты, поэтому важно повышать осведомленность граждан о предстоящем голосовании Фото: Законодательная дума Хабаровского края

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В Законодательной думе Хабаровского края прошло совещание по вопросам повышения осведомленности жителей края о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. К обсуждению присоединились и депутаты из других городов и районов края – совещание шло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Председатель постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин заострил внимание на том, что в Законе о поправках в Конституцию заложен юридический механизм, который гарантирует, что решение по поправкам принимают граждане. То есть без одобрения большинства россиян поправки не будут приняты. Поэтому так важно, чтобы люди не остались в стороны, а выразили свое мнение.

Председатели Амурского, Аяно-Майского, Вяземского и Советско-Гаванского собраний депутатов рассказали, как информируют местных жителей о предстоящем голосовании. Депутаты встречаются с населением и трудовыми коллективами, пишут в соцсетях и мессенджерах, активно общаются с журналистами. Кстати, по словам председателей городских собраний, высокую активность проявляют члены молодежных общественных палат – молодые люди регистрируются как волонтеры и наблюдатели.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края, поблагодарила коллег за ту работу, которую они проводят, и обмен опытом.

- Нам нужно учитывать сложившуюся эпидемиологическую обстановку и связанных с ней карантинные мероприятия, поэтому предлагаю сконцентрировать усилия по информированию в СМИ и социальных сетях, - заявила Ирина Зикунова.

ИСТОЧНИК KP.RU