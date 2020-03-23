2020-03-23T12:05:02+03:00
Здоровье

Из хабаровской больницы сделают изолятор для зараженных коронавирусом

Сейчас в этом медучреждении находятся четыре заболевших
Александр ШТААЛЬ
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Из хабаровской больницы сделают изолятор для зараженных коронавирусомИз хабаровской больницы сделают изолятор для зараженных коронавирусомФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Хабаровскую больницу №10 планируют перепрофилировать в изолятор для зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в этом медучреждении находятся четыре пациента с таким диагнозом. Других пациентов распределили в другие больницы города. Напомним, других подтвержденных случаев в крае не зарегистрировали.

- С завтрашнего дня работу в том числе скорой помощи наладят с соблюдением новых требований. Если того потребует ситуация, то возможно перепрофилирование и других медучреждений, - сообщила Ирина Филимончикова, заместитель министра здравоохранения края.

Отметим также, что во всех районах ведут работу по созданию обсерваторов. Они предназначены для временного пребывания людей, контактировавших с заболевшими. В частности, такой обсерватор будет создан в селе Воронежское-2 Хабаровского района на базе санатория-профилактория «Железнодорожник». Напомним, в регионе на карантине находятся около 700 человек, из них 500 приехали из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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