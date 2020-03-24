2020-03-24T05:35:58+03:00
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Культурную жизнь поставили на «стоп» в Хабаровском крае из-за коронавируса

Отменили мероприятия ко Дню работников культуры, кинопоказы, выставки
Александр ШТААЛЬ
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Культурную жизнь поставили на «стоп» в Хабаровском крае из-за коронавирусаКультурную жизнь поставили на «стоп» в Хабаровском крае из-за коронавирусаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровском крае в связи с угрозой коронавируса принимают меры. Одна из них - приостановление культурно-массовых мероприятий. Среди них отмена празднования Дня работника культуры. Торжественные события планировали на 25 марта 2020 года. Также не будут отмечать День театра 27 марта.

- До особого распоряжения остановили работу музеев, библиотек и организаций, осуществляющих выставочную деятельность. Прекратили публичную демонстрацию фильмов в краевом кинотеатре «Совкино», муниципальным и частным кинотеатрам настоятельно рекомендовали приостановить деятельность, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Также закрыты для посещения театры, филармония и цирк. До 12 апреля в Хабаровском краевом колледже искусств приостановили учебный процесс. Ранее сообщалось, что студентов хабаровских вузов перевели на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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