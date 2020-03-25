2020-03-25T09:51:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае 25 марта 2020 года четыре природных пожара

Два из них смогли локализовать
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае 25 марта 2020 года четыре природных пожараВ Хабаровском крае 25 марта 2020 года четыре природных пожараФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае по данным на 25 марта 2020 года действуют четыре природных пожара. Пламя разгулялось на территориях общей площадью 201 гектар. При этом два очага удалось локализовать на площади 165 гектаров. Об этом сообщили в краевом управлении лесами.

На сегодняшний день термические точки зарегистрировали в Солнечном районе, в трех километрах на северо-восток от поселка Эворон в Амгуньском лесничестве на площади 150 гектаров. Этот очаг локализовали так же, как и в 34 километрах на юго-запад поселка Дуки, где пламя разгулялось на площади 15 гектаров. Еще один пожар возник в 10 километрах на восток от поселка Амгунь на площади в один гектар.

Четвертую термическую аномалию зарегистрировали в районе имени Лазо, в 16,6 километрах на юго-запад от поселка Новостройка на площади 35 гектаров (Оборское лесничество). Специалисты отмечают, что угрозы населенным пунктам нет. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировали 56 природных пожаров на общей площади 40 тысяч 772 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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