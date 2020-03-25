2020-03-25T12:27:39+03:00
Общество

Должники вынудили газовщиков в Комсомольске применить крайние меры

Поставку голубого топлива ограничили 12 абонентам
Александр ШТААЛЬ
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Должники вынудили газовщиков в Комсомольске применить крайние мерыДолжники вынудили газовщиков в Комсомольске применить крайние мерыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Комсомольске-на-Амуре из-за неоплаты потребленного газа отключили 12 абонентов. Это крайние меры, к которым вынуждены были прибегнуть поставщики голубого топлива. Общий долг этих несознательных граждан составил 117,5 тысячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе «Газпром Газораспределение Дальний Восток», в графике на отключение больше 60 недобросовестных потребителей. В целом сумма их задолженности составляет порядка 330 тысяч рублей. Люди не платили за газ от полугода до двух лет, несмотря на регулярные напоминания газовщиков и уведомления под подпись.

Теперь вернуть газ в квартиры горожане смогут только после полной оплаты долга. Для этого нужно будет обратиться с заявлением к поставщику услуг, подтвердив факт оплаты. Тех, кто не пустил газовщиков к оборудованию, ждут судебные разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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