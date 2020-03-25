Пять ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае

25 Март 2020 2020-03-25T09:53:35+03:00

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В Хабаровском крае закрыли пять ледовых переправ, которые находятся в районе имени Лазо. Речь идет о временных дорогах на реке Долми в квартале 126 Лазовского участкового лесничества, на реке Матай в кварталах 86 и 54 Лазовского участкового лесничества, реке Кия в квартале 30 Бичевского участкового лесничества и на реке Катэн в квартале 186 Кафэнского участкового лесничества.

- На этих участках лед уже разрушается, местами вода выходит на поверхность, передвигаться по переправам опасно. Жителей край убедительно просят не рисковать своими жизнями и не выезжать на лед там, где это запрещено, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На местах выезда на переправы установили заграждения и информационные знаки о запрете выезда на лед. На сегодняшний день в регионе действуют 29 ледовых переправ. Среди них по шесть в районе имени Полины Осипенко и Ульчском районе, Пять в районе имени Лазо, четыре в Аяно-Майском и Охотском районах, две в Николаевском районе и по одной в Верхнебуреинском и Комсомольском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU