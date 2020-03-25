2020-03-25T09:53:35+03:00
Общество

Пять ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае

Все они находятся в районе имени Лазо
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пять ледовых переправ закрыли в Хабаровском краеПять ледовых переправ закрыли в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае закрыли пять ледовых переправ, которые находятся в районе имени Лазо. Речь идет о временных дорогах на реке Долми в квартале 126 Лазовского участкового лесничества, на реке Матай в кварталах 86 и 54 Лазовского участкового лесничества, реке Кия в квартале 30 Бичевского участкового лесничества и на реке Катэн в квартале 186 Кафэнского участкового лесничества.

- На этих участках лед уже разрушается, местами вода выходит на поверхность, передвигаться по переправам опасно. Жителей край убедительно просят не рисковать своими жизнями и не выезжать на лед там, где это запрещено, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На местах выезда на переправы установили заграждения и информационные знаки о запрете выезда на лед. На сегодняшний день в регионе действуют 29 ледовых переправ. Среди них по шесть в районе имени Полины Осипенко и Ульчском районе, Пять в районе имени Лазо, четыре в Аяно-Майском и Охотском районах, две в Николаевском районе и по одной в Верхнебуреинском и Комсомольском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подростки с риском для жизни проверяли лед на прочность в Биробиджане
Роспотребнадзор в Хабаровском крае приостанавливает проверки
Пять ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае
Военные из Хабаровска добрались на лыжах до Татарска Новосибирской области
В Хабаровском крае помогают пожилым людям на дому
Работник автомойки попал в аварию на машине клиента в Хабаровске
В Хабаровском крае 25 марта 2020 года четыре природных пожара
Сообщения об отмене поездов в Хабаровском крае оказались фейком
В частный сектор Хабаровска тянут оптоволокно
Пассажирам поездов в Хабаровском крае вернут деньги за отмененные поездки
В детском садике Хабаровска потребовали сдать анализ на коронавирус
В мэрии Хабаровска поделились машинами с врачами
Три пассажира пострадали в аварии с иномарками в Хабаровске
Житель ЕАО потерял полмиллиона рублей, спасая свои сбережения
«Школа молодой семьи» в Хабаровске временно не работает
В музее изобразительных искусств Комсомольска изменили правила работы
В Хабаровске стартовало производство упаковки из пластика и бумаги
Женщины-военнослужащие готовятся к участию в параде в Хабаровске
В Еврейской автономии 24 марта под наблюдением врачей 128 человек