26 Март 2020 2020-03-26T03:45:35+03:00

Погода сегодня: в Хабаровске 26 марта 2020 года ожидается дождь Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +13

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В Биробиджане погода сегодня - небольшой дождь, вечером со снегом. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем 7-9.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, вечером небольшой дождь, температура ночью около 0, днем от +11 до +13, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 26 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +11-13.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +2+4.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков, вечером небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +5+7.

В Чегдомыне осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +3+5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0+2.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -1+1.

ИСТОЧНИК KP.RU