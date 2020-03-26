26 Март 2020 2020-03-26T03:44:33+03:00

В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 25 марта три человека лечатся от коронавируса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем и ЕАО, на излечении находятся три пациента, зараженных коронавирусом. По сравнению с 24 марта ситуация не изменилась. Отметим также, что два случая из трех зафиксированных - завозные. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

За последние сутки на сопредельной территории также не зарегистрировали ни одного нового случая заболевания. По данным на 25 марта, два пациента находятся в больницах Харбина, один в Цицикаре.

К слову, в Пекине за сутки выявили семь новых случаев заболевания, всего заболевших 561, 403 вылечились, восемь скончались. В Шанхае выявили 19 новых случаев заболевания, всего заболевших 433, 330 вылечились, пять скончались.

Напомним, по состоянию на 25 марта в Хабаровском крае четыре человека находятся на излечении, новых случаев не зарегистрировано. В Еврейской автономии ни одного случая заражения пока не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU