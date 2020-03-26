2020-03-26T03:43:23+03:00
Общество

Погода в Хабаровском крае испортится в конце недели

На севере региона ожидаются снег и сильный ветер
Александр ШТААЛЬ
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Погода в Хабаровском крае испортится в конце неделиПогода в Хабаровском крае испортится в конце неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На севере Хабаровского края 27-28 марта погода заметно испортится. По прогнозам синоптиков, в эти дни на территории Охотского, Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского районов ожидаются снег, местами сильный, а также сильный ветер. На охотском побережье порывы могут достигать 17-22 метров в секунду.

- Жителей края убедительно просят быть предельно внимательными во время непогоды. Такая обстановка может привести к авариям на объектах энергоснабжения, ЖКХ, есть вероятность, что увеличится количество дорожных аварий. Из-за сильного ветра могут обрушиться слабо укрепленные конструкции, в том числе широкоформатных рекламных щитов и баннеров, не исключено и падение старых деревьев, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Населению северных районов настоятельно рекомендуют соблюдать предельную осторожность на дорогах. По возможности откажитесь от длительных загородных поездок на личных автомобилях, отложите походы в лес, на охоту и рыбалку, не отпускайте детей на улицу без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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