2020-03-26T03:41:44+03:00
Звезды

В Хабаровском крае прибавилось «Народных артистов»

Почетных званий удостоили Станислава Боридко и Юрия Тихонова
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае прибавилось «Народных артистов» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяВ Хабаровском крае прибавилось «Народных артистов» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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Почетные звания «Народный артист Хабаровского края» присвоили Станиславу Боридко и Юрию Тихонову. Распоряжение об этом подписал глава региона Сергей Фургал в канун Всемирного дня театра, отмечаемый 27 марта. Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в городе закрылись все учреждения культуры. Такую меру применили исключительно в целях безопасности граждан. Однако это обстоятельство не помешало отметить заслуги артистов.

- Мастеров сцены крупнейшего на Дальнем Востоке музыкального театра отметили за создание высокохудожественных образов. Также артисты внесли вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры. Ранее их уже удостоили званий «Заслуженных артистов России», - рассказали в Краевом музыкальном театре.

Для справки:

Станислав Боридко служит сцене Музыкального театра с 1971 года, а Юрий Тихонов на год меньше - с 1972 года. Преданные зрители помнят их многочисленные роли - яркие, запоминающиеся, правдивые. Имена Станислава Боридко и Юрия Тихонова по праву вошли в историю прославленного коллектива театра.

Редакция «КП»-Хабаровск» присоединяется к поздравлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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