2020-03-26T03:39:42+03:00
Здоровье

Больницы Хабаровского края переходят в новый режим работы

Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса
Александр ШТААЛЬ
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Больницы Хабаровского края переходят в новый режим работыБольницы Хабаровского края переходят в новый режим работыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае больницы и поликлиники переходят в новый режим работы. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, врачи общей практики будут сосредоточены на помощи людям, находящимся на карантине, а в стационарных медучреждениях ввели ограничения по посещению пациентов.

На случай особо опасных инфекций в городе перепрофилировали больницу №10 под изолятор для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всех пациентов, которые здесь находились на излечении до перепрофилирования, распределили по стационарам в краевые клинические больницы №№1 и 2, в дорожную клиническую больницу и городскую клиническую больницу №11.

- В крае отменили диспансеризацию и профосмотры как взрослых, так и детей. Отложили плановые госпитализации. В стационарах ввели карантин, а в детских больницах сократили время посещения. Во всех медучреждениях ввели дополнительные меры профилактики, в том числе проводят дезинфекцию и утренние фильтры, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Консультативно-диагностические центры развернули на базе краевой детской больницы и перинатального центра. Здесь врачи из муниципальных районов отвечают на вопросы оказания медицинской помощи. Жителей края убедительно просят воздержаться от посещения поликлиник, вызывать врачей на дом.

Для записи к специалистам рекомендуют пользоваться порталом государственных услуг, либо звонить в поликлинику. Также вопросы можно задать по телефону «горячей линии» медучреждений. Дополнительно работает «горячая линия» по вопросам предупреждения распространения коронавируса нового типа: (4212) 402-201 (доб. 1). О времени работы учреждений сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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