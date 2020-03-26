2020-03-26T03:54:25+03:00
Общество

Биробиджанка оплатила коммуналку, чтобы продать квартиру

Сделку не получалось оформить из-за неоплаченных квитанций
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанка оплатила коммуналку, чтобы продать квартируБиробиджанка оплатила коммуналку, чтобы продать квартируФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Биробиджана долго не платила за коммуналку. Сумма по ее неоплаченным квитанциям превысила 320 тысяч рублей. Сначала женщину предупреждали, что нужно погасить долг, но она не пыталась решить проблему. Тогда приставы начали более решительно действовать.

- Судебные приставы-исполнители направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Выяснилось, что у должницы на праве собственности зарегистрирована квартира. В отношении недвижимости и вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже женщина решила продать квартиру и с ужасом обнаружила, что не может этого сделать. Она сама пришла к приставам и попросила снять ограничение. Ей объяснили, что это будет возможно только после полного погашения долга. Только тогда должница осознала серьезность положения и оплатили всю сумму сразу. После этого ограничение сняли, исполнительное производство окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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