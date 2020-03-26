2020-03-26T05:59:16+03:00
Политика

Мотострелки в Хабаровском крае ночью отбились от условного врага

Справиться с задачей помогали артиллеристы, танкисты и разведчики
Александр ШТААЛЬ
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Мотострелки в Хабаровском крае ночью отбились от условного врагаМотострелки в Хабаровском крае ночью отбились от условного врагаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения с участием подразделений мотострелкового соединения. По легенде, условный враг атаковал ночью, а бойцы должны были отразить нападение. Чтобы они справились с поставленной задачей, им помогали подразделение артиллерии, танковая рота, разведывательный батальон и рота радиоэлектронной борьбы.

- Особенность этого учения в том, что мотострелковые подразделения совместно со средствами усиления отработали тактические действия и маневры в обороне ночью. Танковая рота вела огонь на предельной дальности с закрытых огневых позиций, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Во время учений военные определяли местоположения войск противника, контролировали результаты стрельбы на поражение. В «бою» задействовали осветительные артиллерийские боеприпасы. Огнем артиллеристов и расчетов 30-мм автоматических гранатометов управляли с помощью современных беспилотников «Элерон-3». В итоге с поставленной задачей бойцы справились - уничтожили условного врага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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