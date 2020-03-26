2020-03-26T05:57:36+03:00
Общество

Глава ЕАО лично проверяет наличие продуктов в магазине

Мясные изделия, яйцо, крупы, консервы, овощи и фрукты, товары для детского питания в наличии
Александр ШТААЛЬ
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Глава ЕАО лично проверяет наличие продуктов в магазинеГлава ЕАО лично проверяет наличие продуктов в магазинеФото: Правительство ЕАО
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В магазинах ЕАО ажиотажа не наблюдается. Такие выводы специалисты сделали после очередного мониторинга цен на продукты и проверки наличия товаров на прилавках. Напомним, эту работу проводят ежедневно. Глава региона лично посещает магазины. Одной из последних торговых точек, куда зашел Ростислав Гольдштейн, был крупный супермаркет в Облучье.

- Находясь в крупном супермаркете в центре города и небольшом магазине возле автобусной остановки, проверяющие отметили, что недостатка в продуктах питания нет. Мясные изделия, яйцо, крупы, консервы, овощи и фрукты, товары для детского питания имеются в наличии. Никакого ажиотажа не наблюдается, люди совершают обычные покупки, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что торговые точки выбрали случайно. Мониторинг цен выполняют в постоянном режиме как на уровне правительства области, так и в Федеральной антимонопольной службе. Проблему с нехваткой медицинских масок решают на уровне Минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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