Жители Хабаровского края могут получить специальную льготную сельскую ипотеку

26 Март 2020 2020-03-26T05:56:51+03:00

Воспользоваться ею смогут и горожане, важно, чтобы деньги пошли на покупку или строительство домика в деревне

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Получить льготную сельскую ипотеку можно благодаря госпрограмме комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Как рассказали в пресс-службе Хабаровского филиала Россельхозбанка, заявку на получение этого вида ипотеки может подать любой житель края, независимо от места регистрации. Важно, где находится жилье - обязательно в сельской местности. При расчете платежеспособности клиента есть возможность учесть различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства.

Банк рассматривает поданную заявку и направляет ее в Министерство сельского хозяйства РФ для того, чтобы из коммерческой ипотеки этот кредит получился льготным. После рассмотрения и одобрения Минсельхозом по заявке будет предоставлен льготный кредит.

- Можно приобрести готовую квартиру или жилой дом с участком, строящееся жилье, в том числе с долевым участием, - объяснил Алексей Белокопытов, руководитель Хабаровского регионального филиала. - Можно построить жилой дом на уже имеющемся земельном участке или завершить начатое строительство, но только с участием подрядной организации, соответствующей требованиям законодательства. Построить дом «собственными силами» в рамках программы нельзя.

В Хабаровском крае подано уже более трехсот заявок на получение сельской ипотеки на общую сумму 870 миллионов рублей. Самые популярные места у будущих владельцев недвижимости - села Тополево, Ильинка, Мирное. Кстати, берут ипотеку и под строительство или покупку жилья в поселках Приамурский и Николаевка в Еврейской автономной области.

Полные условия выдачи льготной сельской ипотеки есть на сайте Россельхозбанка.