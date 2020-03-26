2020-03-26T05:56:51+03:00
Недвижимость

Жители Хабаровского края могут получить специальную льготную сельскую ипотеку

Воспользоваться ею смогут и горожане, важно, чтобы деньги пошли на покупку или строительство домика в деревне
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Свыше трехсот заявок на получение льготной сельской ипотеки подали жители Хабаровского края. Фото: РоссельхозбанкСвыше трехсот заявок на получение льготной сельской ипотеки подали жители Хабаровского края. Фото: Россельхозбанк
Изменить размер текста:

Получить льготную сельскую ипотеку можно благодаря госпрограмме комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Как рассказали в пресс-службе Хабаровского филиала Россельхозбанка, заявку на получение этого вида ипотеки может подать любой житель края, независимо от места регистрации. Важно, где находится жилье - обязательно в сельской местности. При расчете платежеспособности клиента есть возможность учесть различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства.

Банк рассматривает поданную заявку и направляет ее в Министерство сельского хозяйства РФ для того, чтобы из коммерческой ипотеки этот кредит получился льготным. После рассмотрения и одобрения Минсельхозом по заявке будет предоставлен льготный кредит.

- Можно приобрести готовую квартиру или жилой дом с участком, строящееся жилье, в том числе с долевым участием, - объяснил Алексей Белокопытов, руководитель Хабаровского регионального филиала. - Можно построить жилой дом на уже имеющемся земельном участке или завершить начатое строительство, но только с участием подрядной организации, соответствующей требованиям законодательства. Построить дом «собственными силами» в рамках программы нельзя.

В Хабаровском крае подано уже более трехсот заявок на получение сельской ипотеки на общую сумму 870 миллионов рублей. Самые популярные места у будущих владельцев недвижимости - села Тополево, Ильинка, Мирное. Кстати, берут ипотеку и под строительство или покупку жилья в поселках Приамурский и Николаевка в Еврейской автономной области.

Полные условия выдачи льготной сельской ипотеки есть на сайте Россельхозбанка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полсотни человек эвакуировались из горящего спортмагазина в Хабаровске
Заявки в трудовые отряды старшеклассников в Хабаровске примут по электронке
Бизнес Хабаровского края не останется без связи
Глава ЕАО лично проверяет наличие продуктов в магазине
Жители Хабаровского края могут получить специальную льготную сельскую ипотеку
Мотострелки в Хабаровском крае ночью отбились от условного врага
Биробиджанка оплатила коммуналку, чтобы продать квартиру
Больницы Хабаровского края переходят в новый режим работы
В Хабаровском крае прибавилось «Народных артистов»
Погода в Хабаровском крае испортится в конце недели
В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 25 марта три человека лечатся от коронавируса
Погода сегодня: в Хабаровске 26 марта 2020 года ожидается дождь
Должники вынудили газовщиков в Комсомольске применить крайние меры