Бизнес Хабаровского края не останется без связи
Представители малого и среднего бизнеса смогут пользоваться сервисами компании «Ростелеком», даже если вовремя не оплатят счета. Услуги фиксированной связи предпринимателям продолжат оказывать до 30 апреля.
Эта мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в сложившейся непростой обстановке.
- Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для бизнеса. Поэтому мы приняли решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации, - подчеркнул Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».
Все службы компании работают в штатном режиме, усилены меры по дезинфекции, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Если у клиента возникнет такая необходимость, то обратиться к компании можно дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес.