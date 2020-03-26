2020-03-26T05:54:28+03:00
Общество

Бизнес Хабаровского края не останется без связи

Компания «Ростелеком» продолжит оказывать услуги фиксированной связи даже при неоплаченных вовремя счетах
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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В компании уверены, что в сложный период нужно поддерживать друг друга. Фото: РостелекомВ компании уверены, что в сложный период нужно поддерживать друг друга. Фото: Ростелеком
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Представители малого и среднего бизнеса смогут пользоваться сервисами компании «Ростелеком», даже если вовремя не оплатят счета. Услуги фиксированной связи предпринимателям продолжат оказывать до 30 апреля.

Эта мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в сложившейся непростой обстановке.

- Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для бизнеса. Поэтому мы приняли решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации, - подчеркнул Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

Все службы компании работают в штатном режиме, усилены меры по дезинфекции, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Если у клиента возникнет такая необходимость, то обратиться к компании можно дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес.

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