2020-03-26T06:18:56+03:00
Общество

Заявки в трудовые отряды старшеклассников в Хабаровске примут по электронке

На такой режим работы перейдут с 1 апреля
Александр ШТААЛЬ
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Заявки в трудовые отряды старшеклассников в Хабаровске примут по электронкеЗаявки в трудовые отряды старшеклассников в Хабаровске примут по электронкеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровске стартует приемная кампания в трудовые отряды старшеклассников. Однако в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в городе эта процедура будет проходить в новом формате. Так, с 1 апреля 2020 года документы будут принимать по электронной почте: centr-khv@yandex.ru.

- По вопросам участия в трудовом отряде, пожалуйста, обращайтесь в муниципальное казенное учреждение «Городской центр по организации досуга детей и молодежи». Телефон: 46-70-61, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Среди документов, которые нужно предоставить, копия паспорта (2-5 страницы), копия свидетельства идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и выписка с банковского лицевого счета получателя.

Жителям города напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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