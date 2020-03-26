26 Март 2020 2020-03-26T09:16:35+03:00

Полсотни человек эвакуировались из горящего спортмагазина в Хабаровске Фото: Николай ХИЖНЯК

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске случился пожар в спортивном магазине на улице Вахова. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно- спасательной службы утром 26 марта. Пожарный расчет отправился на помощь по повышенному номеру.

- Прибывшие огнеборцы установили, что возгорание произошло на площади 10 квадратных метров. В связи с этим в здании возникло сильное задымление. Еще до прибытия пожарных торговое помещение самостоятельно покинули 50 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Распространение огня удалось остановить в 8:51, в это же время снизили ранг пожара. В 9:13 пожар ликвидировали. В происшествии никто из людей не пострадал. Причины возгорания установят в ходе проверки.

Жителей города убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. В экстренных случаях нужно звонить по телефонам «112» и «101».

ИСТОЧНИК KP.RU