Чудом уцелевшего водителя вытащили из разбитой машины в Комсомольске

26 Март 2020 2020-03-26T09:15:51+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре из разбитой машины вытащили чудом уцелевшего водителя. Происшествие случилось вчера вечером, 25 марта. По предварительной информации, машина Daihatsu Terios двигалась по Северному шоссе со стороны переулка Связистов в сторону улицы Рыночной.

- По пути в районе дома №62/2 на Северном шоссе иномарка выехала за пределы дороги, а потом опрокинулась. Водителя с травмами доставили в больницу, - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожной разметки. Также водителей убедительно просят не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Не рискуйте своей жизнью и жизнями тех, кто может случайно оказаться рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU