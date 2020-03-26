Молодоженов в Хабаровском крае просят перенести регистрацию брака

26 Март 2020 2020-03-26T09:15:07+03:00

Тем, кто не намерен так поступить, рекомендуют ограничить количество участников церемонии

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В Хабаровском крае продолжают принимать меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Один из последних шагов в этом направлении - в ЗАГСах региона ввели ограничения на проведение торжественной регистрации брака.

- Молодоженам настоятельно рекомендуют по возможности отказаться от проведения регистрации брака в торжественной обстановке. Если перенос торжественной регистрации невозможен, пожалуйста, ограничьте количество участников до 10 человек, включая работников ЗАГС, работающих на мероприятии, - объяснили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Отметим также, что в превентивных целях с 23 марта 2020 года ограничили личный прием граждан. Его будут вести по предварительной записи, записаться можно по телефонам: 31-59-24 - по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и 31-56-49 - по вопросам проставления апостиля. Заявления на регистрацию брака жителям края рекомендуют подавать через единый портал оказания госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU