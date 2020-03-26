Жителей в ЕАО пугают фейковым контролем за детьми и родителями

26 Март 2020 2020-03-26T12:36:34+03:00

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Жители Еврейской автономии активно начали обсуждать одну из новостей о рейдах по торговым центрам. Якобы их проводят сотрудники полиции с целью выявить детей и подростков, которые находятся в помещении. Согласно распространяемой информации, посещение таких мест ограничено, установлен контроль за родителями.

- Жителей области заверяют, что данная информация является не соответствующей действительности. С 25 марта по 12 апреля никаких рейдов по торговым центрам не планируется. Также граждан убедительно просят не реагировать на сообщения о том, что наказанию подвергнут директоров тех школ, где в ходе проверок обнаружат учеников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Напомним, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Наказание в этом случае - штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее о подобной дезинформации рассказывали жителям Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU