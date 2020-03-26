Законодательная дума Хабаровского края переходит на дистанционный режим работы

26 Март 2020 2020-03-26T09:13:59+03:00

В краевой думе действуют меры профилактики: частая дезинфекция помещений, обработка и мытье рук, а тем, кто чувствуют себя неважно, рекомендуют вызывать врача на дом. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Отменены некоторые мероприятия, командировки заменены на видеоконференции, а работа с избирателями будет идти по телефону или через сайт

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Законодательная дума Хабаровского края принимает меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Краевой парламент частично переходит на дистанционный режим работы. Благо современные технологии позволяют. Например, журналисты и общественники «посещают» заседания, наблюдая онлайн-трансляции. Частично отменены командировки, вместо этого будут организованы совещания и встречи в режиме видео-конференц-связи.

Все мероприятия с числом участников свыше пятидесяти отменены. Временно нельзя прийти на личный прием к депутату. Однако работа по обращениям избирателей не прекращается: в краевой думе есть телефон приемной для граждан 8 (4212) 47-75-32, есть телефоны приемных депутатов в округах - найти эту информацию можно на сайте думы. Кстати, там же есть форма «Вопрос депутату» - ею тоже можно воспользоваться.

- На заседании Законодательной думы заместитель министра здравоохранения края Ирина Филимончикова рассказала о мерах, которые принимаются в регионе в целях предупреждения распространения вируса, - отметила Ирина Зикунова, спикер краевого парламента. - Она заверила, что разработана схема организации изоляции и лечения больных в каждом муниципальном районе и городских округах, в оперативном режиме работают все соответствующие структуры. На главное место сегодня выходит ответственная гражданская позиция каждого из нас по соблюдению рекомендаций, которые звучат от министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и других ведомств в целях сохранения здоровья населения.

Депутаты просят всех жителей края отнестись к рекомендациям ответственно. Вернувшиеся из заграничного отпуска обязаны сообщать о себе на горячую линию министерства здравоохранения края по круглосуточному номеру телефона 8 (4212) 40-22-01. По приезде нужно посидеть в карантине - четырнадцать дней провести дома. На эти дни человеку выдадут больничный, за которым нужно обратиться в Фонд социального страхования (дистанционно, через сайт).