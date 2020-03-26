2020-03-26T09:10:17+03:00
Общество

Хабаровчан предупредили о фейковых рейдах в торговых центрах

Дезинформация распространяется в мессенджерах и соцсетях
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчан предупредили о фейковых рейдах в торговых центрахХабаровчан предупредили о фейковых рейдах в торговых центрахФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровск накрыла волна очередных фейковых новостей, связанных с коронавирусом. Теперь горожане рассылают друг другу информацию о якобы проводимых рейдах в торговых центрах краевой столицы. В сообщениях говорится, что проверки пройдут в период с 25 марта по 12 апреля с целью выявить несовершеннолетних. Также установят контроль за родителями. Однако это недостоверная информация, о чем сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. Также правоохранители опровергли данные о привлечении к ответственности директоров школ, в которых обнаружат хоть одного ребенка.

Жителей краевой столицы призывают проявлять бдительность и не реагировать на такого рода сообщения. Пожалуйста, для получения информации обращайтесь к официальным источникам.

Напомним, за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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