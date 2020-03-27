2020-03-27T07:12:15+03:00
Общество

Мнение о пользе поджогов травы оспорили в минприроды Хабаровского края

Жителей убедительно просят бережно относиться к природе
Александр ШТААЛЬ
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Мнение о пользе поджогов травы опровергли в минприроды Хабаровского краяМнение о пользе поджогов травы опровергли в минприроды Хабаровского краяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае официально открыли пожароопасный сезон. Это напряженное время, когда в состоянии повышенной готовности находятся спасатели, огнеборцы и правоохранители. Из-за природных пожаров гибнет флора и фауна, иногда огонь добирается и до населенных пунктов. Однако ужасающие последствия почему-то не впечатляют тех, кто уверен, что весенние и осенние поджоги сухой травы полезны.

- Между тем именно поджоги сухой растительности часто приводят к крупным пожарам, в которых сгорают дома и даже целые поселения. Кроме того, дым от горения травы и находящегося на земле мусора едок и ядовит для человека, а земля после пожара становится неплодородной на несколько лет, - прокомментировали в пресс-службе краевого минприроды.

Напомним, сухая трава может загореться от непотушенного окурка, оставленного без присмотра костра, стеклянной бутылки или осколка на освещенном солнцем месте. К слову, в золе, которая остается от выжигания, тоже нет особой пользы. Зато вместе с сухостоями сгорают и молодые зеленые побеги. Также при сгорании теряются азотные соединения (основная часть запасенного в растительности связанного азота высвобождается в атмосферу, становясь для подавляющего большинства растений недоступной). Уменьшается количество органического вещества почвы, из-за чего снижается почвенное плодородие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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