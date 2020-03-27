27 Март 2020 2020-03-27T07:10:03+03:00

Водитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждение Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в минувшие сутки, 26 марта, в районе дома 22 Б по улице Шевчука случилась авария. По предварительной информации, машина Mazda-3 врезалась в ограждение. Это случилось, потому что водитель не обеспечил контроль за управлением машиной. Сам автолюбитель выжил, но его с тяжелыми травмами доставили в нейрохирургическое отделение.

- Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей области таза, компрессионный перелом тела пятого грудного позвонка, закрытое травматическое повреждение межостистой связки 4-5 грудного позвонка, ссадины лица, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей краевой столицы убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах при управлении машинами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU