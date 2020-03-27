2020-03-27T07:10:03+03:00
Общество

Водитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждение

Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Водитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждениеВодитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждениеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В Хабаровске в минувшие сутки, 26 марта, в районе дома 22 Б по улице Шевчука случилась авария. По предварительной информации, машина Mazda-3 врезалась в ограждение. Это случилось, потому что водитель не обеспечил контроль за управлением машиной. Сам автолюбитель выжил, но его с тяжелыми травмами доставили в нейрохирургическое отделение.

- Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей области таза, компрессионный перелом тела пятого грудного позвонка, закрытое травматическое повреждение межостистой связки 4-5 грудного позвонка, ссадины лица, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей краевой столицы убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах при управлении машинами. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые в истории Хабаровской филармонии дадут онлайн-концерт
Нерабочая неделя в Хабаровске не коснется бань
Экологический «Час земли» коснулся Хабаровского края
Горожанина с марихуаной задержали в Хабаровском крае
Водитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждение
В правительстве Хабаровского края выделили машины для врачей
Мнение о пользе поджогов травы оспорили в минприроды Хабаровского края
Федеральные власти помогут Хабаровскому краю бороться с коронавирусом
В Хабаровском крае пройдет Неделя охраны труда
Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений
Еще пять переправ закрыли в Хабаровском крае
В правительстве ЕАО отдадут машины медикам
В театре «Триада» в Хабаровске отменили спектакли на март-апрель
В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 26 марта зараженных коронавирусом два человека
Погода сегодня: в Хабаровске 27 марта 2020 года ожидается дождь
Цены на рыбную продукцию в Хабаровском крае повышать не планируют
В драмтеатре Комсомольска переносят спектакли
Стадион имени Ленина закрыли на карантин в Хабаровске