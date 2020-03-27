2020-03-27T11:21:54+03:00
Политика

Истребители заправились в небе над Хабаровским краем

В учениях задействовали Су-30СМ и Су-35С
Александр ШТААЛЬ
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Истребители заправились в небе над Хабаровским краемИстребители заправились в небе над Хабаровским краемФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Истребители Су-30СМ и Су-35С выполнили дозаправку в небе над Хабаровским краем. В учениях участвовали летчики армии ВВС и ПВО ВВО. Для выполнения поставленной задачи в воздух также поднялся авиационный танкер Ил-78, который на скорости до 500 километров в час выполнил маневр. Заранее на установленных высотах и скоростях были определены места сбора авиагрупп.

- Сложный элемент летно-тактической подготовки военные авиаторы выполняли как в дневное, так и в ночное время суток. К слову, ночью полеты выполняли с установленным на воздушные суда дополнительным световым оборудованием, - рассказали в пресс- службе Восточного военного округа.

С поставленной задачей военные летчики справились хорошо. Они выполнили один из самых сложных элементов летной подготовки и снова доказали, что готовы к решительным действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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